Temiz Şehir, Sağlıklı Nesiller
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz "Temiz şehir, sağlıklı nesiller" sloganıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz "Temiz şehir, sağlıklı nesiller" sloganıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmalarını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha da artıran ekiplerimiz, ana cadde, mahalle ve sokakları yıkayıp dezenfekte ediyor.
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