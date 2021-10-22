Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz "Temiz şehir, sağlıklı nesiller" sloganıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmalarını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha da artıran ekiplerimiz, ana cadde, mahalle ve sokakları yıkayıp dezenfekte ediyor.

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