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Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı sırasında yandaki iki katlı evin bahçe duvarı çöktü.

KONYA (İHA) - Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı sırasında yandaki iki katlı evin bahçe duvarı çöktü. Olayda alt kattaki bakkalın depo olarak kullanılan kısmı da yıkılırken, olay ucuz atlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olan gurbetçi Himmet ve Yeter Uçar'a ait binanın yanında bir müteahhit tarafından inşaat temeli kazılmaya başladı. Temel için çalışmalar devam ederken, alanın yanındaki 2 katlı evin altında bulunan bakkalın yan tarafında depo alarak kullanılan bölmenin duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan bina sakinleri duvarın çöktüğünü görürken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı. Olay sırasında göçüğün olduğu yerde abisinin bulunduğunu söyleyen bakkal çalışanı, "Abim tuvalete girdi, abim çıktı bir dakikada hepsi düştü. Allah etmesin bu ürünlere bir şey olmadı" dedi. Olay sırasında göçük yakınında olan Yeter Uçar da, "Orada oturuyordum. Kiremit üstüme göçebilirdi, ben bugün vadem yetmemiş ölmedim" ifadelerini kullandı.

Evin altındaki bakkalın depo kısmı ile bahçe duvarından kalan bölümler de evdekiler tarafından yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu

Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu

Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu

Temel kazılan yerin yanındaki duvar çöktü, bakkaldakiler ucuz kurtuldu
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