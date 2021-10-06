Temaslı öğrenci okula gelir mi? son dönemde öğrenci ve veliler tarafından merak edilmekte. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte koronavirüs tedirginliği devam ediyor. Son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle birçok öğrenci ve veli "Temaslı öğrenci okula gelir mi? Pozitif öğrenci olması durumunda neler yapılmalı? Temaslı öğrenci okula gider mi?" sorularını araştırmakta. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren covid temaslı olunması durumunda neler yapılması gerektiği ve okula gidip, gidemeyeceği ile ilgili merak edilenler haberimizde. İşte detaylar. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TEMASLI ÖĞRENCİ OKULA GELİR Mİ?

Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

POZİTİF ÖĞRENCİ OLMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?



Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilir. Sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez.

girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilir. Sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR testi sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.

ÖĞRENCİDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILIR?

10 gün içinde aynı sınıfta birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilir.

Bu öğrenciler, eve gönderilir ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam eder.

Bu sınıftaki öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

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Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez.

İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

Okuldaki diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Temaslı öğretmenlerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez.

Okuldaki diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMEN POZİTİF İSE NE OLUR?



Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez.

Bu sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir ve okula devam eder.

Diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder.

Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRENCİ YAKININDA POZİTİF VAKA VARSA NE YAPILMALI?

Vakanın tespit edildiği ailedeki öğrenci, yakın temaslı kabul edilir.

Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder.

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