TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti.

BİTLİS (Habermetre) - TEMA Vakfı Bitlis yöneticileri Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

TEMA Vakfı Bitlis İl temsilcisi Dr. Hülya Durmaz bekmezci, Merkez İlçe sorumlusu Ahmet Öner, Tatvan İlçe sorumlusu Edanur Altan Oruk, Mutki İlçe sorumlusu Kenan Orak'tan oluşan heyet TEMA Vakfının 2021-2022 yıllarında yapacağı faaliyetler hakkında ve Dere Üstü Islah Projesi ile Bitlis Çarşısının betonarme binalardan kurtulmasıyla, alanın çevre düzenlemesinde ve ağaçlandırmasında TEMA Vakfı'nın neler yapabileceği hakkında Vali Çağatay'ı bilgilendirdi.

Vali Oktay Çağatay karşılıklı fikir alışverişinden sonra, TEMA Vakfı Bitlis yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

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