TEM Otoyolunda doktorun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Tem otoyolu Büyükçekmece mevki'inde maddi hasarlı kaza yaptıktan sonra yola çıkan 52 yaşındaki doktor İbrahim Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tem Otoyolu Edirne istikameti'nde 34 CCY 449 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karışmıştı. Bu sırada bir anda yola çıktığı iddia edilen ve Bahçelievler'de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarpmıştı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü hayatını kaybetmişti. Doktorun yola çıkması ve harfiyat kamyonunun çarpma anı kameraya yansıdı. Görüntüde, doktorun yola çıktığı ve hafriyat kamyonunun çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri