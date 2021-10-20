TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı Kamyona çarparak hurdaya dönen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen kamyona çarpan ve çekisi kısmı hurdaya dönen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU (İHA) - TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kamyona çarparak hurdaya dönen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen kamyona çarpan ve çekisi kısmı hurdaya dönen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halit Ertuğ idaresindeki 41 FC 878 plakalı tır, önünde ilerleyen Serkan Çömez yönetimindeki 67 EK 776 plakalı kamyona çarptı. Kazada, çekici kısmının bir bölümü kamyon kasasının altına giren tırın sürücüsü sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halit Ertuğ, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ertuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu'nda kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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