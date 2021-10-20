TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı.

ANKARA (İHA) - TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.15 sıralarında TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde 34 AAZ 298 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 16 KIP 71 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışma sonrası savrulan kamyonet yan yatarken hafif ticari araç bariyerlere çarparak ters istikamete döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

 Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

 Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title