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TEM ekipleri Anadolu Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmede bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
TEM ekipleri Anadolu Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmede bulundu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından 2021-2022 Akademik yılı kapsamında öğrencilere bilgilendirme standı açıldı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından 2021-2022 Akademik yılı kapsamında öğrencilere bilgilendirme standı açıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklar ve terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

Eskişehir'de yeni eğitim ve öğretim yılında kente yeni gelen üniversite öğrencileri için açılan stantlarda TEM ekiplerinin yanı sıra Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Toplum Destekli Polis ve Güvenlik şube müdürlüklerinden görevli personeller de görev aldı. Kurulan stantlarda polis ekipleri tarafından öğrencilere, önce kent güvenliği sonrasında ise dolandırıcılık, siber, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da fuaye alanına gelerek stantları dolaştı ve görevlilerden bilgi aldı.

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