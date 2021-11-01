TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI
TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.