TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI

TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI

TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title