TEM'de otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı

İSTANBUL (DHA) - Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Arnavutköy Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri yol kenarındaki peyzaj çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verdi. İşçilerin bir kısmı emniyet şeridinde park halinde olan 34 DFL 283 plakalı kamyonetin kasasına bindi. Emniyet şeridinde dubalarla önlem alınmadan beklediği öne sürülen kamyonete hızla gelen, Türkmen uyruklu Resul Bayramov'un kullandığı 34 BOJ 241 plakalı otomobil çarptı.

İŞÇİLERE İLK MÜDAHALE YOL KENARINDA YAPILDI