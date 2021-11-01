TEMde otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı (1) - Haberler
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TEMde otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TEMde otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı (1)

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


TEMde otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı (1)

TEMde otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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