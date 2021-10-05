TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı - Haberler
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TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç su kanalına uçtu.

SAKARYA (İHA) - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç su kanalına uçtu. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan A.Y. idaresindeki 16 FN 688 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri de aşarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışarak yaralanan Ö.H. ve M.A. sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

TEM'de kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 2 yaralı
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