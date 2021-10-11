TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı - Haberler
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TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolunda seyir halindeki bir ticari taksi, otoyolda ilerleyen karpuz yüklü kamyonete arkadan çarptı.

TEM Otoyolunda seyir halindeki bir ticari taksi, otoyolda ilerleyen karpuz yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen karpuz yüklü kamyonetten dağılan karpuzlar TEM otoyolunu kırmızıya boyadı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Ankara istikametinde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda seyir halinde olan 34 TJE 47 plakalı Egea marka ticari taksi otoyolda ilerlerken kontrolünü kaybederek karpuz ve kavun yüklü 34 DNS 719 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü kamyonet devrilirken içerisinde bulunan kavun ve karpuzlar otoyola saçıldı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılmasının ardından yol tek şerit olarak trafiğe tekrar açıldı.

Kazaya karışan takside yolcu olan Mehmet Ay, "Biz normal şeritte ilerliyorduk. Bende nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu fark ettim. Sadece o kadarını hatırlıyorum. Taksi kamyonete arkadan vurdu ardından kamyonet takla attı." Dedi. - İSTANBUL

TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı

TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı

TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı

TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı
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Haber: TEM'de karpuz yüklü kamyonet ile ticari taksi çarpıştı, otoyola karpuz saçıldı: 4 yaralı - Haberler
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