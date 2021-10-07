TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI - Haberler
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TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde hafriyat kamyonunun açılan damperi, yol üzerindeki tabelaya çarptı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Tem Otoyolu Sultangazi mevkiinde hafriyat kamyonunun açılan damperi, yol üzerindeki tabelaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otoyolda giden hafriyat kamyonun damperi açıldı. Damperin açıldığını anlamayan kamyon şoförü, kendisini uyarmak için çalınan kornaları da fark etmedi. Kısa süre sonra kamyonun damperi, yol tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç ve tabelada hasar oluştu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI

TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI

TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI

TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI
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Haber: TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN DAMPERİ YÖN TABELASINA ÇARPTI - Haberler
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