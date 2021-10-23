TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Tem Otoyolu'nda durdurulan bir minibüs içerisinde 40 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde bir minibüsü durduran polis ekipleri, aracın içerisinde 40 kaçak düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Araçtan indirilen göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edilirken, olay hakkında aracın sürücüsü 2 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan U.A. ve M.G. isimli şahıslar, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.