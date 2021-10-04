TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler
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TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda önündeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da Tem Otoyolu'nda önündeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişinin yaralandığı kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Hakan Ergun idaresindeki 34 ELH 447 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde ilerleyen Lokman Demir idaresindeki 34 DOZ 278 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Ergun idaresindeki otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobil şarampolde ters dönerek durdu. Kazada şarampole uçan otomobilin sürücüsü Ergun ile araçta bulunan İbrahim Timur, Mehmet Doğan Deliağa, Nasip Tolga Tandoğan ve Ömer Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarılan 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı İstanbul istikametine seyir halinde olan bir aracın kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ergun'un idaresindeki aracın Demir'in yönetimindeki araca çarptıktan sonra şarampole uçtuğu ve Demir'in kullandığı aracın güçlükle yolda kaldığı görüldü.

(Faruk Çidem/İHA)

TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

TEM'de bariyerleri parçalayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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