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TEM'de asit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de asit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan asit yüklü tır, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan asit yüklü tır, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup B. idaresindeki 41 AGH 189 plakalı asit yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tır bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM'de asit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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