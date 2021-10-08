TEM'de 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Tem Otoyolu'nda durdurulan otomobil içerisinde 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan bir otomobil içerisinde 3 düzensiz kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

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