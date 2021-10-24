TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - Haberler
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TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var Ankara yönü ulaşıma kapandı TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15'ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - - TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var

Ankara yönü ulaşıma kapandı

SAKARYA - Tem Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15'ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametine ulaşım kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15'ten fazla araç birbirine girdi. Yaklaşık 1 kilometlik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

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