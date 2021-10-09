TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, narkotik ekiplerinin Tem Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan M.C.A. (33), C.A. (33) ve E.U. (26) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzre emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

 5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik

 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Kim Min-jae Ali Koç Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Cengiz Ünder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:50:04. #1.12#