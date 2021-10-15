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'Telefonun kullanabilir miyiz?' diyerek gasp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Telefonun kullanabilir miyiz?' diyerek gasp ettiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 yaşındaki genç, yanına gelerek telefonunu kullanmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 yaşındaki genç, yanına gelerek telefonunu kullanmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Otak sokak üzerinde meydana gelen olayda; yolda yürüyen A.H.'yi (12) bir kişi durdurarak telefonunu kullanmak istedi. İddiaya göre telefonu alan şahıs, kısa süre sonra getireceğini söyleyerek, A.H.'nin yanından ayrıldı. Daha sonra şahsın geri gelmemesi üzerine A.H. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, telefonu alarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

'Telefonun kullanabilir miyiz?' diyerek gasp ettiler

'Telefonun kullanabilir miyiz?' diyerek gasp ettiler

'Telefonun kullanabilir miyiz?' diyerek gasp ettiler

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