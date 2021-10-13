TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da kendilerini polis olarak tanıtıp adının terör olaylarına karıştığını söyleyen telefon dolandırıcılarına inanıp verilen hesaba iki seferde toplam 13 bin lira yatıran İmdat G. (55), kredi çekip 30 bin lira daha yatırmak isterken engellendi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da kendilerini polis olarak tanıtıp adının terör olaylarına karıştığını söyleyen telefon dolandırıcılarına inanıp verilen hesaba iki seferde toplam 13 bin lira yatıran İmdat G. (55), kredi çekip 30 bin lira daha yatırmak isterken engellendi. İmdat G., "30 bin lira için bankaya kredi başvurusu yapmıştım. Eğer banka memuru fark etmeseydi, 30 bin lirayı da dolandırıcıların hesabına gönderecektim? dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde memur olarak çalışan İmdat G., telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının 'Adınız terör örgütüne karıştı. Para ödediğiniz takdirde adınızı silebiliriz' yalanına inanıp, verdiği hesap numarasına 3 bin lira yatırdı. Dolandırıcılar ikinci kez arayıp daha fazla para istedi. Bunun üzerine İmdat G., evdeki birikmiş parasıyla eşinin altınlarını satıp 10 bin lirayı verilen hesaba gönderdi. İmdat G. ardından 30 bin lira daha yatırmak için bir bankaya kredi başvurusu yaptı. Başvuru yaptığı banka çalışanı, İmdat G.'nin telefonda uzun süre görüşme yaptığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis İmdat G.'ye dolandırıldığını söyleyerek, yatırdığı 10 bin lirayı bloke ettirip yeni kredi çekmesini de önledi. Polis, İmdat G.'yi arayan telefon dolandırıcıların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

'BANKA GÖREVLİSİ VE POLİS SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN KURTULDUM'

Yaşadıklarını anlatan İmdat G., "Adımın terör olaylarına karıştığını söyleyip benden para istediler. Bankamatik kartımda 3 bin lira vardı. Onu verdikleri hesaba ödedim. İkinci kez arayıp daha fazla para istediler. Evde olan birikmiş paramla, eşimin 3 tane altınını satıp 10 bin lira daha yatırdım. 3 parça halinde 13 bin lira yatırdım. Polis ekiplerinin 10 bin lirayı bloke ettirmesi sonucu para kurtarıldı. İlk yatırdığım 3 bin lira ise gitti. Bunun yanında 30 bin lira da bankaya kredi başvurusu yapmıştım. Eğer banka memuru fark etmeseydi 30 bin lirayı da dolandırıcıların hesabına gönderecektim. Banka görevlisi ve polis sayesinde 40 bin lira param kurtuldu? diye konuştu.

TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ

TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ

TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ

TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İdo Tatlıses Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:02:40. #1.13#