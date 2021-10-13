TELEFON DOLANDIRICILARINA KREDİ ÇEKİP, 30 BİN LİRA DAHA VERECEKKEN ENGELLENDİ

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da kendilerini polis olarak tanıtıp adının terör olaylarına karıştığını söyleyen telefon dolandırıcılarına inanıp verilen hesaba iki seferde toplam 13 bin lira yatıran İmdat G. (55), kredi çekip 30 bin lira daha yatırmak isterken engellendi. İmdat G., "30 bin lira için bankaya kredi başvurusu yapmıştım. Eğer banka memuru fark etmeseydi, 30 bin lirayı da dolandırıcıların hesabına gönderecektim? dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde memur olarak çalışan İmdat G., telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının 'Adınız terör örgütüne karıştı. Para ödediğiniz takdirde adınızı silebiliriz' yalanına inanıp, verdiği hesap numarasına 3 bin lira yatırdı. Dolandırıcılar ikinci kez arayıp daha fazla para istedi. Bunun üzerine İmdat G., evdeki birikmiş parasıyla eşinin altınlarını satıp 10 bin lirayı verilen hesaba gönderdi. İmdat G. ardından 30 bin lira daha yatırmak için bir bankaya kredi başvurusu yaptı. Başvuru yaptığı banka çalışanı, İmdat G.'nin telefonda uzun süre görüşme yaptığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis İmdat G.'ye dolandırıldığını söyleyerek, yatırdığı 10 bin lirayı bloke ettirip yeni kredi çekmesini de önledi. Polis, İmdat G.'yi arayan telefon dolandırıcıların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

'BANKA GÖREVLİSİ VE POLİS SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN KURTULDUM'

Yaşadıklarını anlatan İmdat G., "Adımın terör olaylarına karıştığını söyleyip benden para istediler. Bankamatik kartımda 3 bin lira vardı. Onu verdikleri hesaba ödedim. İkinci kez arayıp daha fazla para istediler. Evde olan birikmiş paramla, eşimin 3 tane altınını satıp 10 bin lira daha yatırdım. 3 parça halinde 13 bin lira yatırdım. Polis ekiplerinin 10 bin lirayı bloke ettirmesi sonucu para kurtarıldı. İlk yatırdığım 3 bin lira ise gitti. Bunun yanında 30 bin lira da bankaya kredi başvurusu yapmıştım. Eğer banka memuru fark etmeseydi 30 bin lirayı da dolandırıcıların hesabına gönderecektim. Banka görevlisi ve polis sayesinde 40 bin lira param kurtuldu? diye konuştu.