Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

YPG/PKK'lı teröristler, Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgesindeki cephe hattına gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu sızma girişimi püskürtüldü.

Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda kayıp veren YPG/PKK'lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin, Mare ve Azez ilçe merkezlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.