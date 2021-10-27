TEKSTİL ATÖLYESİ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI - Haberler
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TEKSTİL ATÖLYESİ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI

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TEKSTİL ATÖLYESİ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI

TEKSTİL ATÖLYESİ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI AÇILIYORMuş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde Çöğürlü Köyü girişindeki Tekstil Kent alanında yapılan tekstil atölyesi yapımı devam ediyor.

MUŞ (Habermetre) - TEKSTİL ATÖLYESİ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI AÇILIYOR

Muş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde Çöğürlü Köyü girişindeki Tekstil Kent alanında yapılan tekstil atölyesi yapımı devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan atölye ile gençlere iş imkanı sağlanmış olacak.

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