TEKSİF Kayseri Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu - Haberler
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TEKSİF Kayseri Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
TEKSİF Kayseri Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası'nın (TEKSİF) 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası'nın (TEKSİF) 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kurulda bir konuşma yapan TEKSİF Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz, 18 Ekim'de vefat eden şube başkanı merhum Tahir Horoz'u anarak, sendikaya ve işçi hareketine yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsetti. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik şartlar karşısında işçinin ücretlerinin eridiğini dile getiren Canbaz, işçilerin problemlerini çözmek için çalışacaklarını, çalışan bütün tekstil işçilerini sendikalı yapmak için sonuna kadar uğraş vereceğini belirtti.

TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat'ta sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek sosyal problemler ve örgütlenme konularına değindi. - KAYSERİ

TEKSİF Kayseri Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu

TEKSİF Kayseri Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu

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