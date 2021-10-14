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TEKNOMER VE TEASEM Üniversitemizi ziyaret etti.

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TEKNOMER VE TEASEM Üniversitemizi ziyaret etti.

TEKNOMER ve TESAM Yönetim Kurulu TEKNOMER Genel sekreteri Dr. İmren Öztürk Yılmaz, TESAM Başkan Yardımcısı Yıldırım Deniz ve Genel Sekreter Muhammed Aydoğan ile Sayın Rektörümüz Prof. Dr.

TEKNOMER ve TESAM Yönetim Kurulu TEKNOMER Genel sekreteri Dr. İmren Öztürk Yılmaz, TESAM Başkan Yardımcısı Yıldırım Deniz ve Genel Sekreter Muhammed Aydoğan ile Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nihat AKKUŞ arasında gerçekleşen görüşmede, Yakın gelecekteki kongre ve online eğitim platformlarında gerçekleştirebileceğimiz programlar istişare edildi.

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