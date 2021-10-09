"Teknolojinin sağladığı yeni imkânları en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız"

CEYHAN, ADANA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan Polipropilen üretim tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz bir süre önce, Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettik. Artık ülkemizde yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini attığımız tesis gibi, bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen üretim tesisi temel atma ve Adana 'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adana'da 63 okulu ve iki öğrenci pansiyonunu hizmete açtıklarını belirterek, "Gençlik ve sporda, yeni stadyumun ikmal inşaatının iki tane biner kişilik öğrenci yurdunun, üç tane futbol sahasının ve tamamlanan diğer projelerin açılışlarını yapıyoruz. Sağlıkta, 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, yedi aile sağlığı merkezi 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette, yeni Adalet Sarayı'nın ve lojmanların resmi açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada, Adana-Mersin arasındaki tren yolu hattının tamamlanan kısımları ile çok sayıda yol projesini hizmete açıyoruz. Enerjide, çeşitli maden ve elektrik yatırımlarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın, yeni kaymakamlık ve emniyet binalarından göç idaresi geri gönderme merkezine kadar çok sayıda yatırımını resmen hizmete sunuyoruz. Çevre ve şehircilikte, İller Bankamızın çeşitli ilçelerimizde tamamladığı altyapı ve üstyapı yatırımları ile Sarıçam ve Düziçi'ndeki TOKİ projelerini hizmete açıyoruz. Tarımda, çok sayıda kırsal kalkınma ve orman yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Kültür ve turizmde, yeni müzenin ikinci etabı ile tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve teknolojide, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projeler ile Hacı Sabancı Organize Sanayinin altyapı yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Bunların yanında pek çok bakanlığımızın ve kurumumuzun, sizlere daha iyi hizmet vermek için tamamladığı hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz" diye ekledi.

"YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ İLE SANAYİDEN İHRACATA HER ALANDA ÜLKEMİZİ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARTIYORUZ"

Türkiye'nin bir süre önce 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık ülkemizde yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini attığımız tesis gibi, bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli Teknoloji Hamlemiz, bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir. İnsansız hava araçlarından yerli elektrikli otomobilimize kadar pek çok atılımı, bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz. "

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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