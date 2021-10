AĞRI (İHA) - - Teknolojinin girmediği dükkanında kış öncesi yoğun mesai yapıyor

AĞRI - Baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini babasından kalan malzemelerle sürdüren 39 yaşındaki Yakup Kapan, 40 yıllık dükkanında teknolojiye meydan okuyor.

Ağrı'da, babasından öğrendiği ayakkabıcılık mesleğini sürdürmeye devam eden 39 yaşındaki Yakup Kapan, 40 yıllık tarih kokan ve teknolojinin girmediği dükkanında kış öncesi yoğun mesai yapıyor. 7 yaşında okul çıkışlarında babasının yanında çalışarak öğrendiği mesleğe 12 yıllık bir ustalık eğitimi de katan Kapan, 4 çocuğunu bu sayede okutuyor. Kenttin en gözde ayakkabı tamircisi olarak bilinen Yakup Kapan, küçük dükkanında deri mont, ayakkabı ve çanta tamirinin yanı sıra ayakkabı ve futbol topu imalatı da yapıyor.

"Unutulmaya yüz tutmuş meslek diyorlar ama fiyatlar fazla olduğu için bizlere talep çoğaldı"

Okul çıkışlarında babasının yanında çalışıp aynı zamanda okul harçlığı aldığını söyleyen ayakkabıcı Yakup Kapan, Havaların soğumaya başlamasıyla kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan özellikle dar gelirli vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirmek için geldiğini belirterek, "Bu mesleği küçükken babamın yanında öğrendim. Okul çıkışlarında babamın yanına gidiyordum, ayakkabı boyayıp harçlığımı alıyordum. Biz 10 kardeşiz, babam bizi bu meslekle büyüttü. Benimde şu an okuyan 4 çocuğum var. Ben de onları bu mesleği yaparak büyütüyorum. Ben bu işin eğitimini de aldım. Yaklaşık 12 sene İstanbul'da büyük bir fabrikada ustalık yaptım. Malum kış geliyor. Bildiğiniz gibi Ağrı'nın kışı çok sert geçiyor. Deri mont ve bot geliyor genelde tamir için. Yeni bot ve montlar pahalı olduğu için insanlar tamire yöneliyor. Bu yüzden şükürler olsun işlerimiz daha çok. Eskiye göre işlerimiz çok çok iyi. Günde 50-60 çifte yakın ayakkabı tamir edebiliyoruz. Ayakkabı tamircilerine unutulmaya yüz tutmuş meslek diyordular. Ama şimdi fiyatlar fazla olduğu için bizlere talep çoğaldı. İşlerimiz daha da çoğaldı." İfadelerine yer verdi.

"Şu an bir düğme ile yapılan işi biz el emeğiyle yapmaya çalışıyoruz"

Babasının kullandığı ve kol gücüyle çalışan makinaları kullanmaya devam ettiğini vurgulayan Yakup Kapan, çırak bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Kullandığım makinalar yaklaşık 30 yıllık makinalar. Hem ayakla hem de kolla çalışıyor. Şu an bir düğme ile yapılan işi biz alın teri ve el emeğiyle yapmaya çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Bu dükkan 40 yıllık bir dükkan, çok eski. Herkes bizi bilir, tanır. Şu an çırak bulamıyoruz. Eskiden babamın 3-5 tane çırağı vardı, şu an mesleği öğretecek çırak bulamıyoruz." Şeklinde konuştu.