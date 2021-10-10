Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çalan şüphelilerden 2'si yakalandı. Yakalanan zanlılar tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Pazar günü Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında 3 şahıs bir teknoloji mağazasına girdi. Şüpheliler, mağazada kilitli dolapları yanlarında getirdikleri kesici aletle açmak için dakikalarca uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran şahıslar, 3 milyon 100 bin değerindeki cep telefonlarını yanlarında getirdikleri çantalara koyup kaçtı. İş yerine gelen mağaza sahibi durumu fark edince hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyeme alarak şüphelilerin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Aziz Ç. ve Mazlum Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Mazlum Y.'nin 18, Aziz Ç.'nin ise 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Görüntülerde şahısların kilitli olan dolapları açmak uğraştığı görülüyor. Kilidi kıran şahısların dolapta bulunan ürünleri yere döktüğü görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

 Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mesut Özil Gülşen Işıl Sergen
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:33:37. #1.13#