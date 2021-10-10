Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çalan şüphelilerden 2'si yakalandı. Yakalanan zanlılar tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Pazar günü Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında 3 şahıs bir teknoloji mağazasına girdi. Şüpheliler, mağazada kilitli dolapları yanlarında getirdikleri kesici aletle açmak için dakikalarca uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran şahıslar, 3 milyon 100 bin değerindeki cep telefonlarını yanlarında getirdikleri çantalara koyup kaçtı. İş yerine gelen mağaza sahibi durumu fark edince hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyeme alarak şüphelilerin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Aziz Ç. ve Mazlum Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Mazlum Y.'nin 18, Aziz Ç.'nin ise 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Görüntülerde şahısların kilitli olan dolapları açmak uğraştığı görülüyor. Kilidi kıran şahısların dolapta bulunan ürünleri yere döktüğü görülüyor. - İSTANBUL

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