TEKNOFEST'ten ödülle dönen öğrencileri tebrik etti

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ali Çelik, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde en iyi sunum ödülünün sahibi olan öğrencileri makamında ağırladı. Kütahya'yı başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, "Çalışıp emek harcadığınız takdirde insanlığa fayda sağlayacak çok ünlü bilim insanları olacağınıza inanıyoruz" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 8 ayda geliştirdikleri "Mini Alg Fotobiyoreaktörü" projesiyle en iyi sunum ödülünü alan Kütahya Boğaziçi Koleji Fen Lisesi ALGFA takımı öğrencileri Beste Yaramış, Melek Özcan, Şevval Umaç, Eren Köroğlu ile Enes Öztürk, Vali Ali Çelik'e ziyarette bulundular.

Öğrencilere proje danışmanları Biyolog Ayşe Umaç ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM) Müdür Yardımcısı Dr. Ali Adem Bahar eşlik etti.

Ziyarette projeleri hakkında bilgiler veren öğrenciler, kimyasal reaksiyonlar yerine biyolojik yollarla gerçekleştirilecek olan karbon-oksijen döngüsü sayesinde astronotların uzayda yaşamak için ihtiyaç duydukları oksijeni ve oluşacak biyokütleyle besin ihtiyacının bir kısmının karşılanmasının hedeflendiğini, projenin denizaltılarda ve maden ocaklarında da kullanılabileceğini belirttiler.

Boğaziçi Koleji Fen Lisesi ALGFA takımının Kütahya'yı başarıyla temsil ettiğini söyleyen ve öğrencileri tebrik eden Vali Ali Çelik, "Gençlerimiz, sorunları görüp ona çözüm arama çabası içerisine girmesi bizim için çok kıymetli. Çalışıp emek harcadığınız takdirde insanlığa fayda sağlayacak çok ünlü bilim insanları olacağınıza inanıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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