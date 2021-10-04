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TEKNOFEST'te derece alan Trabzon ve Sakarya ekipleri araçlarını tanıttı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'te derece alan Trabzon ve Sakarya ekipleri araçlarını tanıttı

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye giren Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) iki ekibi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ekibi, Trabzon'da araçlarını tanıttı.

SAKARYA (AA) - TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye giren Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) iki ekibi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ekibi, Trabzon'da araçlarını tanıttı.

"Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil" kategorisinde birinci olan KTÜ Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ile aynı kategoride ikincilik elde eden SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) üyeleri, yarışmanın ardından İstanbul, Sakarya, Ankara, Samsun, Ordu ve Trabzon'u kapsayan etkinlik programı gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantta araçları tanıtan ekipler, Trabzonlularla buluştu.

Stantları ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerden araçlar hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere, yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, gençlerin ülkenin geleceği adına herkesi gururlandıran çok güzel projelerin altına imza attığını söyledi.

Türkiye'nin çıkmış olduğu medeniyet yolculuğunda gençlerin, Türkiye'nin umudunu ve ümidini artırdığını dile getiren Ustaoğlu, "2023, 2053 ve 2071 hedefi olan bu ülkede yerlilik ve millilik adına yapılan her çalışma bizi gururlandırır. İşte bugün burada gençlerimizin bu çalışmalarını görmekten bizlere büyük bir memnuniyet verdi." dedi.

Ustaoğlu, yarışmada dereceye giren öğrencileri daha önce ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç dalında birinci gelerek, çok güzel bir gururu bizimle paylaştılar. Burada birincilik önemli değil önemli olan bu gençlerimizin geleceği adına burada bir ekip çalışması içerisinde yapmış oldukları bu çalışmalar çok anlamlı. 2. gelen de Sakarya ekibi, onları da ilimizde misafir ediyoruz. Aynı kategoride bu öğrencilerimiz de inşallah çok daha güzel projelerin altına imza atacaklardır. Diğer yandan yine bizim su altı robotu dalında 4'üncülüğü elde eden bizim gençlik merkezinden yarışmaya katılan gençlerimizin de o çalışmalarını gördük ve gururlandık. İşte tüm bunlar bizim ülkemizin geleceği adına hepimizi çok daha fazla umutlandıran ve ümidimizi zirveye taşıyan çok güzel çalışmalar. Öğrencilere, hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum."

"Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil" kategorisinde birinci olan KTÜ Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu (ETT) Takım Kaptanı Barış Koçal, ekibin 13 kişilik makine ve elektik elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.

Koçal, aracın en az yakıtla en fazla mesafe katetme özelliğini taşıdığını belirterek, "Batarya tamamen elektrik enerjisi ile çalışıyor. Yüzde yüz elektrikli bir araç. Yarışta 60 kilometrelik bir mesafe ilerledi. " dedi.

Hedeflerinin ürettikleri araçla İstanbul'dan Trabzon'a yolculuk yapmak olduğunu ifade eden Koçal, yeni araç yapımı için çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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