TEKNOFEST 1.'SİNDEN BAŞKANIMIZA ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan 'TEKNOFEST 21'de Türkiye 1. 'si olan Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödülü Sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanında büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 21'de Türkiye 1. 'si olan Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

'Kutup Kaşifi Biruni' isimli projeyle TEKNOFEST'te birincilik ödülünü kazanan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu, Proje Danışmanı Orhan Güneş ve öğrencileri tebrik eden Başkanımız, böyle bir gururu Adıyaman'a yaşattıkları için kendilerine teşekkür etti.

Başkanımız ziyarette yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Gösterdikleri başarıyla Adıyaman'ımızın gururu olan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden aldı. 'Kutup Kaşifi Biruni' adlı projeyle Türkiye birinciliğini elde ederek çok önemli bir başarıyı Adıyaman'a kazandıran öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu başarıyı daha da katlayarak, gelişen Türkiye'mize büyüyen Adıyaman'ımızdan nice önemli eserler kazandırırız. "

Okul Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu, Proje Danışmanı Orhan Güneş ve öğrenciler ise yakın ilgisinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederek, Türkiye 1. 'liği ödülü kazanan eserleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Başkanımız, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu, Proje Danışmanı Orhan Güneş ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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