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Teknik direktör oyuna girebilir mi? Teknik direktör maça girebilir mi?

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Teknik direktör oyuna girebilir mi? Teknik direktör maça girebilir mi?

Sergen Yalçın'ın Başakşehir - Beşiktaş maçında ceza almasıyla nedeniyle tribünde yer almakta. Merak eden taraftarlar Teknik direktörün maça girebilir mi? Teknik direktör oyuna girebilir mi? sorularını araştırmakta. Peki, Teknik direktör oyuna girebilir mi? Teknik direktör maça girebilir mi?

Sergen Yalçın'ın Başakşehir - Beşiktaş maçında ceza almasıyla nedeniyle tribünde yer almakta. Merak eden taraftarlar Teknik direktörün maça girebilir mi? Teknik direktör oyuna girebilir mi? sorularını araştırmakta. Peki, Teknik direktör oyuna girebilir mi? Teknik direktör maça girebilir mi? İşte detaylar haberimizde...

Sergen Yalçın'ın Başakşehir - Beşiktaş maçında ceza almasıyla nedeniyle tribünde yer almakta. Merak eden taraftarlar Teknik direktörün maça girebilir mi? Teknik direktör oyuna girebilir mi? sorularını araştırmakta. Bir maç ceza alan Sergen Yalçın maça giremez. Tribünde maçı izlemek durumundadır.

PFDK yaptığı açıklamada;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Teknik direktör oyuna girebilir mi? Teknik direktör maça girebilir mi?

Sergen Yalçın; "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" şeklinde açıklamada bulundu.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.

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