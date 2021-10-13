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Teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta bir teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda tur gezisinden dönen ve Bebek sahilinde demirleyen tekne sahibi ve geziye katılanlar arasında iddiaya göre ücret yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darp ve silahla yaralanan tekne sahibi ile iki çalışanı sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Gözaltına alınan Ö.T. tutuklanırken Y.T ve O.A ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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