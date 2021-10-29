Tekne kortejiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile süslenen 56 tekne eşliğinde denizde kutlandı. Tekneler, Yunanistan'ın Meis Adası önünden de geçti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kaş'ta, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle süslenen 56 tekne ile denizde kortej yapıldı. Korteje katılanlar, teknelerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kaş Setur Marina'dan çıkan tekneler, Yunanistan'ın Meis Adası önüne kadar ilerledi. Meis Adası önüne gelen teknelerde İzmir, 10. Yıl ve Harbiye Marşı çalındı. Tekneler tek sıra halinde Kaş ile Meis Adası'nın birbirine 2 kilometre yaklaştığı boğazdan geçti.

Kaş'ta 3 yıl önce denizde 10 tekneyle Cumhuriyet Bayramı kutlamasına öncülük eden İlhan Aytuna, "Kaş'taki Cumhuriyet Bayramı, 98 yıldır karada coşku içinde kutlanıyordu. Bunu mavi vatanda kutlama isteği ile yola çıktık. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla bu yıl 3'üncü kez denizlerde kutladık. Bizi biz yapan değerlerimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.