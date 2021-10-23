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Tekirdağ ve Kırklareli'de vakalar arttı, Edirne'de düştü

Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Haberler | Sağlık
Tekirdağ ve Kırklareli'de vakalar arttı, Edirne'de düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayısında artış, Edirne'de ise düşüş yaşandı.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayısında artış, Edirne'de ise düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Trakya'da vaka sayısı Kırklareli ve Tekirdağ'da arttı, Edirne'de düşüş gösterdi. Daha önce açıklanan tabloda, Edirne'nin 162,59 olan vaka sayısı 137,58'e düştü. Kırklareli'nin daha önce 188,26 olan sayısı 215,07'ye, Tekirdağ'ın 156,42 olan vaka sayısı ise artış göstererek 190,65'e yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Son Dakika Haberleri
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