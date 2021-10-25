Tekirdağ Valisi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü ve Tekirdağ İl Müftüsünden Rektörümüze Ziyaret 18-10-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir konferans için Üniversitemizde bulunan Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan FINDIK ve İl Müftüsü İsmail İPEK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular. Ziyarette Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan KESKİN de yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Aziz YILDIRIM, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ilimiz için önemine dikkat çekerek, Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti ve "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak eğitim ve bilime hizmet ederken, şehrimize ve bölgemize de katkı sunma gayretindeyiz" dedi.

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