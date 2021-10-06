Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A.Ş. Arasında İşbirliği Çerçeve Protokolü İmzalandı 05-10-2021 - Haberler
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A.Ş. Arasında İşbirliği Çerçeve Protokolü İmzalandı 05-10-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A.Ş. Arasında İşbirliği Çerçeve Protokolü İmzalandı 05-10-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmak amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A. Ş. arasında işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmak amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A. Ş. arasında işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, protokole Üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, kimya ve etiket sektöründe faaliyet gösteren firma adına ise firma sahibi ve Genel Müdür Emre SAYER imza attı. İmza töreninde ayrıca Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER ile birlikte firmanın Kimya Fabrikasından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Burak UÇAR ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tuba CİHANTEPE de yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, protokol için hayırlı olması temennisinde bulunarak "Öğrencilerimizin daha üniversite sıralarındayken iş tecrübesi kazanması hem kendileri, hem de nitelikli istihdam anlamında ülke ekonomisi için çok önemli" dedi.

Üniversitemizin 2021/2022 eğitim - öğretim yılı için Kimya, Makine, Elektrik ve Elektronik, Endüstri ve Bilgisayar Mühendislikleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz için imzalanan protokole göre firma, sonraki yıllarda çalıştırma ihtimali olabilecek mühendis adaylarını seçmek veya onların bilimsel konulardaki, tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak amacıyla lisans öğrencilerine staj ve iş olanağı sağlayacak.

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Haber: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Frimpeks A.Ş. Arasında İşbirliği Çerçeve Protokolü İmzalandı 05-10-2021 - Haberler
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