Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı - Haberler
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Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı Tekirdağ merkez 3 ilde İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilen, toplam 40 şüpheli şahıs...

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez 3 ilde İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilen, toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Tekirdağ merkezli 3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
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Haber: Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı - Haberler
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