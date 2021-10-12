Tekirdağ merkezli 3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 40 şüpheli yakalandı - Haberler
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Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda kişinin icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ merkezli 3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 40 şüpheli yakalandı - Haberler
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