Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç beraberindeki Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç beraberindeki Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.
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