Tekirdağ İstihdam ve Meslek Eğitim Toplantısı yapıldı - Haberler
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Tekirdağ İstihdam ve Meslek Eğitim Toplantısı yapıldı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Tekirdağ İstihdam ve Meslek Eğitim Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü.

Ardından "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" doğrultusunda 2. Eylem Planı (2019-2021) kapsamında yapılan faaliyetler ele alındı.

Ardından, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler"in (NEET) istihdama katılabilmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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