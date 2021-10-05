Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

TEKİRDAĞ (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikinci doz aşıda yüzde 75,2 oranına ulaşan Tekirdağ, mavi kategorideki iller arasına girdi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Tekirdağ, 18 yaş ve üstü nüfusun en az iki doz aşı olanların oranı 75,2'ye ulaşarak mavi iller arasına girdi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşılama çalışmalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu sonbahar, kışı ve ilkbaharı rahat geçireceğimiz anlamına geliyor. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat göstererek, aşılanmamış bireyleri ikna çalışmalarını da bu arada sürdürerek, daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. İlimiz iki doz aşılamada mavi iller arasına girmiş bulunmaktadır. Birinci dozda da iller arasında daha sağlıklı olma yarışı devam ediyor. Bu anlamda da ilk üçte tamamlamıştık. Baharda sevdiklerimizle birlikte kucaklaşmak istiyorsak, iyi bir bahar karşılaması yapmak istiyorsak bu kurallardan taviz vermeyeceğiz. Verenleri de bize yakışan usul ve davranışlarla uyararak, dikkatli olmaya davet edeceğiz. Çünkü zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bunu topluca şehrimizden, ülkemizden, tüm dünyadan bir an önce göndermek istiyorsak tedbirlere hiçbir zaman rehavet göstermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan Hasan Erge, aşılanmada mavi kategorideki iller arasına girmelerinin sevindirici olduğunu belirterek, "Vatandaş gecikmeden aşılarını yapsın. Yalan propagandalar var, yanlış propagandalar var. Aşı aleyhinde konuşanlar var. Vatandaşlar bu konuda etkilenmesin. En kısa zamanda aşılarını yaptırsınlar" dedi.