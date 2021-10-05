Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler - Haberler
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Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikinci doz aşıda yüzde 75,2 oranına ulaşan Tekirdağ, mavi kategorideki iller arasına girdi.

TEKİRDAĞ (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikinci doz aşıda yüzde 75,2 oranına ulaşan Tekirdağ, mavi kategorideki iller arasına girdi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Tekirdağ, 18 yaş ve üstü nüfusun en az iki doz aşı olanların oranı 75,2'ye ulaşarak mavi iller arasına girdi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşılama çalışmalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu sonbahar, kışı ve ilkbaharı rahat geçireceğimiz anlamına geliyor. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat göstererek, aşılanmamış bireyleri ikna çalışmalarını da bu arada sürdürerek, daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. İlimiz iki doz aşılamada mavi iller arasına girmiş bulunmaktadır. Birinci dozda da iller arasında daha sağlıklı olma yarışı devam ediyor. Bu anlamda da ilk üçte tamamlamıştık. Baharda sevdiklerimizle birlikte kucaklaşmak istiyorsak, iyi bir bahar karşılaması yapmak istiyorsak bu kurallardan taviz vermeyeceğiz. Verenleri de bize yakışan usul ve davranışlarla uyararak, dikkatli olmaya davet edeceğiz. Çünkü zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bunu topluca şehrimizden, ülkemizden, tüm dünyadan bir an önce göndermek istiyorsak tedbirlere hiçbir zaman rehavet göstermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

'KORUNMAYI BİR KÜLTÜR HALİNE GETİRMELİYİZ'

Aşı olanların da rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Kalkan, "Toplumsal olarak yüzde 80'lerin üzerinde, çift doz aşıda ve belki bundan sonra ihtiyaç duyulması halinde yapılacak hatırlatıcı doz denilen yeni aşılar gündeme gelebilecektir. Bu anlamada aşılanma çalışmalarımızla paralel, korunmayı da bir kültür haline getirmeliyiz. Bu bizimle yaşayacak bir kültürdür. Aslında medeniyetimizde ve öz değerlerimizde de temizlik gibi, bir başka insanın hakkına, hukukuna riayet etmek gibi çok temel değerlere sahibiz. Aşılanmayan insan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insan, bu toplumda bu hadisenin devamını sağlamaktadır. Ama aşılanmış insanda aynı şekilde bu tedbirlerle birlikte yaşamalıdır. Bu bir kültürdür, bu kültür giderek toplumumuza yerleşiyor. Ben ümitvarım, daha da ümitli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Hasan Erge, aşılanmada mavi kategorideki iller arasına girmelerinin sevindirici olduğunu belirterek, "Vatandaş gecikmeden aşılarını yapsın. Yalan propagandalar var, yanlış propagandalar var. Aşı aleyhinde konuşanlar var. Vatandaşlar bu konuda etkilenmesin. En kısa zamanda aşılarını yaptırsınlar" dedi.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Zincirin en kırılabilir halkası aşıdan imtina edenler - Haberler
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