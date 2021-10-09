Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele semineri - Haberler
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Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele semineri

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele semineri

Tekirdağ'da denetimli serbestlik çalışanlarına yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da denetimli serbestlik çalışanlarına yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube iş birliğinde, görevli personele bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Seminerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler ve bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlar anlatıldı.

Seminere denetimli serbestlik hizmetlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli ile denetimli serbestlik personeli katıldı.

Seminer sonunda narko rehber Cengiz Yener ve Mehmet Özdoğan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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