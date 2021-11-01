Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen ay 1018 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada ekim ayında 1018 ihtiyaç sahibine 629 bin 787 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, aile, asker ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında dünyanın en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Türk Kızılay'ın yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.

Türk Kızılay'ın her dönemde önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden İnan, zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını temenni etti.

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