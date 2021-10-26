ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene'de görev yapan öğretmenler belediyeyi ziyaret etti.

Belediye Başkanvekili Erhan Baştak ve Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Hülya İnci öğretmenleri Ulaş Hizmet Binasında kabul etti.

Baştak, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

Çorlu'da doğaya saygı yürüyüşü

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Yürüyen Ayaklar Seyahat Bloğu iş birliği ile Çukurçengel mevkisinde "Doğaya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

"Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında çevre temizliği de yapıldı.

Ardından senaryosu kaybolan bir kişiyi aramak olan tatbikat gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, etkinlikte yaptığı konuşmada Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyeleri arasında ekip ruhunun gelişmesi, bilgi ve kondisyon kazanımı için farklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirterek bu etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini söyledi.

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