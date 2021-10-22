SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Dalgıç, derneğin çalışmaları hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdi.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dalgıç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Dalgıç'a ziyarette Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malkara ilçesine bağlı İbrice Mahallesi ile Hayrabolu ve Malkara yol ayrımı arasındaki bağlantı yolunda başlatılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımı tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bahse konu bağlantı yolunda toplamda 1700 metreküp beton serimi gerçekleştirilerek, yoldaki araç trafiği daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yol yapım hizmetleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

- Süleymanpaşa Belediyesinden çevreci öğrencilere ödül

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık politikası kapsamında, çöp olmayan atıkların geri kazanımını arttırmak, çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak amaçları ile her yıl ilçede faaliyet gösteren ilkokullar arasında geri Sıfır Atık eğitim çalışmalarının yanı sıra çeşitli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Sıfır Atık" Projesi kapsamında, ilçe genelinde 100 kilogram atık pil toplayan Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencilerine ödül verdi.

Okulda düzenlenen ödül törenine katılan Yüksel, öğrencilere oyun ve okul malzemeleri hediye etti.