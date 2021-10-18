ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi, ilçedeki okulların tadilat işlerine destek oluyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, eğitim hizmetlerini öncelikli hizmet olarak gördüklerini söyledi.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarından ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda kendilerine gelen talepleri değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yüksel, son olarak Sağlık Mahallesi'nde bulunan İstiklal İlköğretim Okulunun oturma banklarını onaran ekiplerin, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Yeşiltepe İlkokulunun demir kapısını ve kilidini yenilediğini kaydetti.

Yüksel, kendilerine gelen talepler doğrultusunda okullara destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde göreve geldiğimiz günden beri bütün okullara elimizden geldiği kadar destek olduk. Öğrenci ve öğretmenlerimizin temiz, sağlıklı ve düzenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürmeleri bizim tek dileğimizdir." dedi.

Yükseköğrenim burs yardımları başladı

Aileleri Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilecek "yükseköğrenim burs yardımı" başvuruları başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Atatürk Evi'nden elde edecekleri gelirler ve belediyenin katkısıyla beraber ailesi Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde burs yardımı yapacaklarını söyledi.

Başvuruların bugün başladığını ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süreceğini belirten Sarıkurt, "Yükseköğrenim burs yardımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı telefon hattımızdan Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilecekler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeyi planlıyoruz." dedi.