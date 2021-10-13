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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Türk Telekom Tekirdağ İl Müdürü Tuncay Karakuş, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Telekom Tekirdağ İl Müdürü Tuncay Karakuş, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.

Karakuş ziyarette, ilçede yapımı planlanan fiber internet altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İnan ise Karakuş'un ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, fiber internetin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

– Ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor

Hayrabolu ilçesinde yetiştirilen ayçiçeğinin sapları tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Karakavak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Gün, yaptığı açıklamada, ayçiçeği saplarını kışın yakmak için tarlalardan topladıklarını söyledi.

Ayçiçeği saplarının odunun yanında kullandıklarını anlatan Gün, "Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımız hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını toplayarak evlerinde depoluyor ve böylelikle kış ayında yakacakları hazır oluyor." dedi.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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