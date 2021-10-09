Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Asyaport Limanı'nda protokol üyelerine ve çalışanlara balık ekmek ikram edildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Asyaport Limanı'nda protokol üyelerine ve çalışanlara balık ekmek ikram edildi.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, liman içinde düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve liman çalışanları katıldı.

Ustalar tarafından pişirilen balıklar ekmek arasına konularak protokol üyelerine ve liman çalışanlarına ikram edildi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında protokol

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Yaygınlaştırılması, Mesleki Gelişim Eğitimi" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi personellerine yönelik fizibilite hazırlama eğitimi gerçekleştirilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak eğitimin insan hayatında hiç bitmeyen bir süreç olduğuna inandıklarını ve personellerin alanlarında daha verimli ve başarılı olmaları için belirli dönemlerde mesleki eğitimler düzenlediklerini belirtti.

-Süleymanpaşa zabıta ekiplerinden denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazarlarda tartı, etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda satışı yapan pazarcı esnafına yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerle vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri amaçlanıyor.

Denetimlere Zabıta Müdürü Turgut Ünsal nezaret ederken, pazarda satışı yapılan gıda ürünlerinin paket, etiket, gramaj kontrolleri yapıldı.

Pazarın belli noktalarına yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar satın almış oldukları ürünleri kendileri tartarak herhangi bir uygunsuzluğa karşı kendilerini korumuş oluyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Ezgi Mola Pınar Deniz Amelia Hamlin
Spor Marcao Caner Erkin Şenol Güneş Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 15:26:14. #1.17#